Единые правила для служб такси - 12 июня в проекте "На контроле Президента"

В реестр автомобильных перевозок пассажиров включено около 35 тысяч водителей. ДТП с участием такси стало меньше, сократилось и число жалоб на качество работы водителей.

Как нелегалы остались на обочине бизнеса? Оправдал ли себя реестр? И почему мрачные прогнозы скептиков не сбылись?