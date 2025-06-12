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Единые правила для служб такси - 12 июня в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
В реестр автомобильных перевозок пассажиров включено около 35 тысяч водителей. ДТП с участием такси стало меньше, сократилось и число жалоб на качество работы водителей.
Как нелегалы остались на обочине бизнеса? Оправдал ли себя реестр? И почему мрачные прогнозы скептиков не сбылись?
Смотрите в проекте "На контроле Президента". При поддержке Комитета госконтроля. 12 июня в вечернем эфире.