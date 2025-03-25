Эффектное зрелище. Кортеж Президента в сопровождении спецподразделения "Стрела" проследует по Минску

Менее 4 часов остается до инаугурации Президента Беларуси. Александр Лукашенко принесет присягу во Дворце Независимости. Церемония будет показана в прямом эфире.

Все готово к важнейшему событию. Репетировали несколько раз, накануне состоялся генеральный прогон. Важные мероприятия, в которых запланировано участие главы государства, проходят тщательную подготовку. А такое, как инаугурация, - тем более.

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На инаугурацию Президента Беларуси приглашены более 1100 гостей

Приглашены более 1100 гостей. А сколько людей задействовано в подготовке! Высочайшие требования к каждому участнику. Рота почетного караула, сводный хор, огромная команда операторов, режиссеры-постановщики - всем нужно синхронизировать действия.

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Инаугурация Президента Беларуси состоится 25 марта в 12:00

Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным проспектам Минска: Независимости и Победителей. Кортеж главы государства будут сопровождать 9 мотоциклистов спецподразделения МВД "Стрела". Выглядит это очень эффектно! Кортеж будет перемещаться по городу со скоростью 60 км/ч.

В 11:45 начнется движение по проспекту Независимости. Безусловно, будет и прямая трансляция инаугурации. В 12:00 включайте "Первый информационный". Смотреть можно будет и онлайн.

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Александр Лукашенко обратится с речью к белорусам

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт уже рассказывала в интервью "Первому информационному" каналу, что в этом году в церемонию будут привнесены новые элементы. Будет яркий старт в Зале торжественных церемоний. Но пока интрига сохраняется. Там же состоится основная часть.

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