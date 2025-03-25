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Эффектное зрелище. Кортеж Президента в сопровождении спецподразделения "Стрела" проследует по Минску
Менее 4 часов остается до инаугурации Президента Беларуси. Александр Лукашенко принесет присягу во Дворце Независимости. Церемония будет показана в прямом эфире.
Все готово к важнейшему событию. Репетировали несколько раз, накануне состоялся генеральный прогон. Важные мероприятия, в которых запланировано участие главы государства, проходят тщательную подготовку. А такое, как инаугурация, - тем более.
На инаугурацию Президента Беларуси приглашены более 1100 гостей
Приглашены более 1100 гостей. А сколько людей задействовано в подготовке! Высочайшие требования к каждому участнику. Рота почетного караула, сводный хор, огромная команда операторов, режиссеры-постановщики - всем нужно синхронизировать действия.
Инаугурация Президента Беларуси состоится 25 марта в 12:00
Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным проспектам Минска: Независимости и Победителей. Кортеж главы государства будут сопровождать 9 мотоциклистов спецподразделения МВД "Стрела". Выглядит это очень эффектно! Кортеж будет перемещаться по городу со скоростью 60 км/ч.
В 11:45 начнется движение по проспекту Независимости. Безусловно, будет и прямая трансляция инаугурации. В 12:00 включайте "Первый информационный". Смотреть можно будет и онлайн.
Александр Лукашенко обратится с речью к белорусам
Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт уже рассказывала в интервью "Первому информационному" каналу, что в этом году в церемонию будут привнесены новые элементы. Будет яркий старт в Зале торжественных церемоний. Но пока интрига сохраняется. Там же состоится основная часть.
Согласно Конституции, Президент вступает в должность после принесения присяги. Это клятва на Конституции. Кстати, это будет обновленный вариант. В 2022 году в Беларуси состоялся республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. И, конечно, глава государства обратится с речью к белорусам.