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Егор Дерюшев поделился, что власти Удмуртии передали в дар МК "Брестская крепость-герой"
Автор:Екатерина Тихомирова
В интервью "Первому информационному" куратор курсантских групп РПК Ижевского финансово-юридического колледжа (Россия) Егор Дерюшев раскрыл секрет, что он и другие курсанты подарили мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой".
Егор Дерюшев:
"Правительство Удмуртии с большим удовольствием передало для Брестской крепости архивные документы, в которых раскрывается, как начиналась война. Думаю, что и для горожан, и для гостей Бреста, будет интересно посмотреть, как все здесь происходило в то время".
Куратор курсантских групп уточнил, что привезенные документы - это документы удмуртов, которые встретили немецко-фашистских оккупантов в стенах Брестской крепости и защищали ее в годы Великой Отечественной войны.