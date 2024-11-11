3.40 RUB
3.41 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Екатерина Лукьянова рассказала о поправках, внесенных в закон о "земельной амнистии"
В Беларуси продлена так называемая земельная амнистия. Это предусмотрено корректировками в правовом поле - закон подписан Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Гражданам позволят узаконить самовольно занятые земельные участки, а также нарушенные при строительстве границы еще ближайшие три года (то есть до 1 января 2028 года). Прежде к "захватчикам" земли применяли строгие меры - вплоть до возвращения самовольно занятых квадратных метров. Если на земле уже были возведены строения, то их приходилось сносить. Но последние годы большинство таких споров решается проще - путем узаконивания. В Госкомимуществе подчеркнули, что изменения направлены на удобство и простоту решения вопросов в сфере регистрации недвижимости. В частности, меняются подходы во взаимодействии с нотариусами.
"Нотариусы и регистраторы будут взаимодействовать между собой по-новому. До этого человек должен был обратиться к нотариусу и получить удостоверение договора или свидетельство о праве на наследство. После этого самостоятельно необходимо было обратиться к регистратору и подать заявление о государственной регистрации (такую услугу можно запросить у нотариуса на основании отдельного заявления)", - разъяснила зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Екатерина Лукьянова.
Она также добавила, что сейчас можно не идти самостоятельно к регистратору и писать заявление о том, чтобы это сделал нотариус. Теперь нотариусы наделяются обязанностью направлять документы, составленные либо выданные по результатам нотариальных действий, в агентство по регистрации.
Еще из заметных изменений - снятие территориальных барьеров в вопросах регистрации недвижимого имущества. Теперь это можно сделать без привязки к месту нахождения объекта. Также по закону вводится обязательная госрегистрация недвижимости в срок не более шести месяцев, а по ранее выданным документам - до 1 января 2031 года.
Президент
Все
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
Задача миллиард - Лукашенко рассчитывает на рост товарооборота с Нижегородской областью России
Александр Лукашенко поздравил Президента Танзании Самию Сулуху Хасан с Днем независимости страны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все