"Высочайший уровень организации, информированность населения, профессионализм членов комиссии и праздник. Мы приехали на выборы, а оказались на празднике", - таким мнением об электоральной кампании в Беларуси поделился международный наблюдатель из Грузии Михаил Жгенти.

"Мы посетили больше 20 участков. Это был праздник, который устроило и руководство Беларуси, и сам народ - добрый, мудрый, трудолюбивый народ Беларуси - своим выбором. И уверен, что это очень серьезный шаг для будущего развития нашей страны", - высказал надежду наблюдатель.

Мы очень любим Беларусь. И очень многие грузины с надеждой смотрят на то, что когда-нибудь у нас появится и правительство, и народ, который до такой степени сплотится. Михаил Жгенти

Михаил Жгенти поздравил белорусов и Александра Лукашенко с выбором, который, по его словам, народ сделал во благо развития страны, во благо будущего своих детей.

Он отметил, что в Грузии очень внимательно следят за развитием Беларуси. И для подавляющего числа грузин республика является примером того, как надо восстанавливаться. "Эти выборы очень важны не только для вас, но и в целом регионе как пример для подражания для постсоветских стран", - подчеркнул международный наблюдатель.

По словам Михаила Жгенти, то, что белорусский лидер заботится о своей стране, видно и по ее благоустройству, и по государственному мышлению ее руководителей. "И я рад, что Беларусь развивается. И уверен, что вы на полпути, у вас еще все впереди", - отметил он.

Суверенитет страны обеспечивает народ. Народ должен поддержать власть, а не Запад и другие организации, поделился своим видением ситуации грузинский наблюдатель.