Экологическая блокада: как польский забор разрушает Беловежскую пущу

Беловежская пуща - древнейший лес Европы, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - вот уже более трех лет разделена надвое. Польский пограничный барьер, который часто называют "забором ксенофобии", превратил единый природный массив в зону экологического кризиса. Руслан Цвирко, заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, подробно рассказал о катастрофических последствиях этого сооружения для уникальной экосистемы пущи.

"Не нужно быть биологом, чтобы представить, как стройка может повлиять на растительный покров, на животный мир", - констатировал Руслан Цвирко.

Этот инженерный объект стал непреодолимой преградой для крупных животных - зубров, рысей, волков, которые веками свободно перемещались по своей территории, поддерживая генетическое разнообразие популяций. Теперь они изолированы.

Даже предусмотренные в заборе переходы для зверей оказались бесполезны из-за круглосуточного освещения, движения людей и техники, создающих неприемлемый для животных шумовой фон.

Одна из самых разрушительных проблем - изменение водного режима. Белорусская часть пущи находится в низине, и многие водотоки исторически направлены в сторону Польши. Дорога, построенная у забора, встала у них на пути.

"Все водотоки сталкиваются с этой дорогой, и происходит перенаправление. Естественно, старые экосистемы, которые формировались столетиями, сегодня подвергаются изменениям. И это хуже всего", - объяснил ученый.

В результате с белорусской стороны образуются зоны подтопления, а с польской - дефицита воды. По словам Руслана Цвирко, редкие популяции растений, такие как равноплодник василисниковый, обречены на исчезновение в заболоченных местах за 2-3 года.

Строительство принесло с собой и биологическое загрязнение. Польская сторона, как отмечается в отчете миссии ЮНЕСКО, не провела необходимых фитосанитарных проверок огромных объемов завозимого грунта. Вместе с техникой и материалами на территорию заповедника были занесены семена агрессивных инвазивных видов, например, золотарника, которые активно захватывают уязвимые участки пущи.

Парадоксальным образом мелкие животные, которые могут проникать через решетку забора, тоже страдают. Лисы и другие хищники, обнаружив, что польские военные оставляют на своей территории пищевые отходы, теряют мотивацию к естественной охоте, что нарушает пищевые цепи.

Беловежскую пущу посещала миссия международных экспертов от ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП). Они лично убедились в обоснованности тревог белорусских ученых.

"Они подтвердили и на своем опыте, даже более красочно проблему описали", - отметил Руслан Цвирко. Эксперты были особенно обеспокоены судьбой крупных млекопитающих и подтвердили факты подтоплений и распространения инвазивных видов. Их заключение стало официальным документом, фиксирующим нанесенный ущерб объекту Всемирного наследия.