Экологическая остановка появилась во Фрунзенском районе Минска

От идеи до реализации. Еще один проект инициативы "Минская смена" стал украшением столицы. Во Фрунзенском районе представили экоостановку, идею которой разработали учащиеся Минского колледжа технологии и дизайна. Они работали совместно с экспертами в области озеленения. Цветы для отделки выбирали те, которые лучше всего адаптируются в городском окружении. В перспективе такие остановки появятся по всему городу.