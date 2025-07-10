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Экологическая остановка появилась во Фрунзенском районе Минска
Автор:Редакция news.by
От идеи до реализации. Еще один проект инициативы "Минская смена" стал украшением столицы. Во Фрунзенском районе представили экоостановку, идею которой разработали учащиеся Минского колледжа технологии и дизайна. Они работали совместно с экспертами в области озеленения. Цветы для отделки выбирали те, которые лучше всего адаптируются в городском окружении. В перспективе такие остановки появятся по всему городу.
В столице проходит четвертый сезон проекта "Минская смена", участники разрабатывают самые смелые идеи: экологические, инженерные, исторические. В этом году молодежь Фрунзенского района представила на конкурс более сотни проектов.