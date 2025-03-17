Экономический козырь - вторая БелАЭС обеспечит развитие промышленности на десятилетия

Атомная станция - один из главных проектов суверенного государства. Гарант энергетической безопасности Беларуси. Пришло время подвести промежуточные итоги эксплуатации первой станции и узнать о планах появления второй АЭС.

А ведь это перспектива развития нашей промышленности на десятилетия вперед.

Сегодня БелАЭС обеспечивает около 40 % потребностей Беларуси в электроэнергии, что позволило заместить более 10 млрд кубометров газа - приблизительно столько, например, Азербайджан ежегодно поставляет в Европу. Потребление электричества в нашей стране стремительно растет: в 2024 году оно составило более 43 млрд кВт.ч. Энергопотребление увеличили как субъекты хозяйствования, так и население. Ширится строительство электродомов: в планах сделать так, чтобы треть нового жилья имела основным энергоресурсом электричество. Парк общественного транспорта в двух городах - Шклове и Жодино - полностью переведен на электричество, очередь за Новополоцком. Растет количество личных электромобилей - их в стране уже 25 тыс. Ширится сеть зарядных станций, которых сегодня около 1,5 тыс. - это один из лучших показателей в СНГ. На очереди создание собственного, национального электромобиля.

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Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"По поручению главы государства в прошлом году изготовили опытную промышленную партию электромобилей. Основной отличительной особенностью по отношению к экземпляру, который был представлен в начале 2024 года, стала компонентная база, которая изготовлена уже на белорусских предприятиях, таких как "Измеритель", "Могилевлифтмаш", "Первая аккумуляторная компания". Ну и главная машина уже собрана в производственных условиях, что позволило отработать все те технологии, которые нужно, чтобы на место бензинового автомобиля на конвейер стал электромобиль".

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Курс на атомную энергетику оказался всецело оправданным еще и потому, что это позволяет развивать экономику высоких технологий.

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Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Энергетика, в принципе, это высокотехнологичное производство. Даже если у вас тепловая станция на угле или на торфе, как когда-то было популярно еще в Советской Беларуси, это все равновысокие технологии, это квалификация людей. Атомная энергетика - самые высокие технологии. И когда в соседней Литве закрывали Игналинскую станцию, многие специалисты переезжали в Республику Беларусь. Переезжало бы еще больше, если бы знали, что им есть где работать по специальности. Атомная энергетика имеет очевидное достоинство. Стоимость кВт.ч самая маленькая по сравнению с другими видами генерации. Ну а гидрогенерация в Республике Беларусь не очень актуальна, поскольку гор нет, и реки текут медленно. Затапливать свою страну нет никакой необходимости. Так появился абсолютно логичный, закономерный проект Островецкой атомной станции".

Вторая Белорусская АЭС, о возведении которой заявил Президент, выступая 14 марта в Совете Федерации, позволит существенно увеличить энергообеспеченность народного хозяйства. Площадку для новой станции предполагается подобрать на восточных границах нашей страны. Над решением проблемы максимально эффективного использования будущей АЭС уже несколько лет работает специальная экспертная группа.

Денис Мороз, замминистра энергетики Беларуси:

"В рамках этой работы была проведена детальная работа с Академией наук, с нашими российскими партнерами, с госкорпорацией "Росатом", с Министерством энергетики Российской Федерации о том, при каких условиях, при каких параметрах, на каких параметрах мы можем интегрировать еще одну атомную электростанцию в энергосистеме Республики Беларусь. По большому счету все технические параметры на настоящий момент определены. Заканчивается подготовка экономических показателей и параметров интеграции Белорусской атомной электростанции № 2, скажем так, в энергосистему. Думаю, что в ближайшее время эта информация будет доложена до уровня главы государства".

После открытия новой АЭС Беларусь окажется в уникальном положении страны, которая способна обеспечить не только собственные энергетические потребности, но и всего региона. Частью из-за причин исторических, частью из-за опрометчивых решений своих властей. Польша и Прибалтика являются энергодефицитным регионом.

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"Строительство Белорусской АЭС стало самым высокотехнологичным и масштабным проектом в истории белорусско-российских отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусские специалисты-атомщики имели хорошую репутацию в Советском Союзе и за его пределами, поэтому никак нельзя было окончательно потерять эту интеллектуальную базу.

В результате при поддержке российской стороны в Беларуси была построена своя атомная электростанция, которая демонстрирует эффективную работу. Президент заметил, что делать это приходилось на фоне истерии со стороны Литвы, которую вынудили в свое время закрыть Игналинскую АЭС, и Польши, которая критиковала Беларусь за планы по строительству АЭС. Кроме того, приходилось преодолевать внутренние опасения в белорусском обществе, существовавшие после аварии на Чернобыльской АЭС. "Люди мне поверили и поддержали", - заметил Александр Лукашенко.

Эстония планирует закупить малые АЭС, но их пока еще никто серийно не производит, и страна обеспечивает себя электричеством, сжигая горючие сланцы - что ничем не лучше, чем коптить небо, бросая в топки уголь. Большие планы на атомную энергетику у поляков, но там первая АЭС появится хорошо если к 2040-му. Вдобавок на это пока нет денег, а их потребуется 30 млрд - и то, если подрядчики из Westinghouse не раздуют смету. Если регион планирует экономически развиваться, ему потребуется энергия: ничего лучше АЭС для этих целей пока не придумано - атомная энергия остается самым дешевым, самым стабильным, самым чистым источником электричества. Именно самым чистым - те же ветряки производятся с использованием ядовитых пластиков, проблема утилизации которых до сих пор не решена.