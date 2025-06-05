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"Экономика прежде всего". Дьяченко о сотрудничестве Беларуси и Китая
Завершен визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Дни пребывания главы белорусского государства в Пекине были наполнены переговорами с представителями китайских деловых кругов.
А главное мероприятие - встреча с Си Цзиньпином, которая впервые прошла дома у китайского лидера - в резиденции Чжуннаньхай. Это знак особого расположения и дружбы между главами государств.
Александр Лукашенко назвал технологическую модернизацию в сфере промышленности одним из основных вопросов в сотрудничестве с Китаем. Что это значит для Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко - зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Это значит, что будут привлекаться и уже привлекаются новейшие китайские технологии на наши промышленные и иные предприятия. И, конечно, та продукция, которая будет выпускаться благодаря этому научно-техническому сотрудничеству, благодаря модернизации предприятий, будет высоколиквидной и будет хорошо продаваться на мировом рынке. Это очень важно сегодня, потому что на первом месте (и глава государства это подчеркивает) у нас стоят экономические задачи. Экономика прежде всего, это базис. Почему? Потому что от уровня развития экономики, от того импульса, который мы сегодня придаем, зависит дальнейшее благосостояние народов, - прокомментировал Дьяченко. - А ведь это самая главная задача - чтобы народы и Китая, и Беларуси достигли очень высокого уровня в обеспечении своих основных жизненных потребностей, жизненных интересов".
Фото БЕЛТА