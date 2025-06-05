"Экономика прежде всего". Дьяченко о сотрудничестве Беларуси и Китая

"Это значит, что будут привлекаться и уже привлекаются новейшие китайские технологии на наши промышленные и иные предприятия. И, конечно, та продукция, которая будет выпускаться благодаря этому научно-техническому сотрудничеству, благодаря модернизации предприятий, будет высоколиквидной и будет хорошо продаваться на мировом рынке. Это очень важно сегодня, потому что на первом месте (и глава государства это подчеркивает) у нас стоят экономические задачи. Экономика прежде всего, это базис. Почему? Потому что от уровня развития экономики, от того импульса, который мы сегодня придаем, зависит дальнейшее благосостояние народов, - прокомментировал Дьяченко. - А ведь это самая главная задача - чтобы народы и Китая, и Беларуси достигли очень высокого уровня в обеспечении своих основных жизненных потребностей, жизненных интересов".