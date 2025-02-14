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Экскурсии и мастер-классы - в Минске прошел финал молодежного конкурса юных журналистов "Тивиар"
Экскурсии, мастер-классы и защита проектов - эти дни были насыщенными для ребят. Но главный вопрос, кто же получил почетное звание "победитель" и какие молодежные проекты для теле- или радиоэфира были предложены жюри.
Также в столице состоялся финал молодежного конкурса юных журналистов "Тивиар". Проходит он под эгидой факультета журналистики БГУ и Белтелерадиокомпании. Из всех заявок в финал прошли только 15 лучших работ.
В Минске прошел молодежный конкурс "Тивиар"
Отметим, что в конкурсе приняли участие школьники и студенты из всех регионов страны. Проявить свои творческие таланты и показать идею своего медиапроекта могли в 3 номинациях. Работы были предоставлены различного формата: подкасты, сюжеты, теле- и ток-шоу. При отборе учитывались такие критерии, как новизна, актуальность и потребность проекта на медиарынке. Большинство представленных работ были посвящены патриотическим, спортивным и развлекательным темам. Каждый участник получил обратную связь от экспертов.
Денис Пащеня, финалист конкурса "Тивиар":
"В целом, я пришел в журналистику ради спортивной тематики, и мне давно было интересно создать какой-то свой проект, связанный с поддержкой юных футболистов. Думаю, что для данной идеи подошел бы формат обзора и какого-то дайджеста, который бы сообщал об основных событиях, произошедших за последние 7 дней, за последние 30 дней в юношеском футболе".
Ульяна Будай, финалистка конкурса "Тивиар":
"Мой проект называется "Депутатский час". Он направлен на то, чтобы снизить барьер между властью и молодежью. Я бы хотела, чтобы этот проект был интересен молодежи, поэтому там будет и интервью, и элементы челленджа, где депутаты будут отвечать на быстрые вопросы".
Екатерина Бирецкая, главный директор главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь":
"Молодежь предлагает от каких-то узконаправленных тем до "объять необъятное". Это же молодежь! Это максимализм, оптимизм, и это очень здорово".
Обладателем Гран-при конкурса стал студент факультета журналистики БГУ Денис Пащеня. Его проект под названием "Футбольная академия" представляет спортивный дайджест, который включает новости, трансляции матчей в прямом эфире и интервью с белорусскими футболистами. Также были объявлены победители в номинациях "Лучший телепроект" и "Лучший радиопроект". Все участники получили памятные подарки, а самые амбициозные - возможность пройти стажировку в крупнейшем медиахолдинге страны.