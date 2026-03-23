Экскурсии, спорт и профориентация: как столичные школьники проводят весенние каникулы
Автор:Полина Береснева
В Беларуси стартовали весенние каникулы. Работают школьные лагеря дневного пребывания: в Минске отдыхают более 10 тыс. детей.
Экскурсии, кинопоказы и творческие мастерские - это лишь часть программы, подготовленной для школьников в период весенних каникул. Также в списке активностей есть различного рода спортивные состязания. Главная цель - благоприятные и безопасные условия каникулярного периода.
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
"Интересная спортивная оздоровительная программа подготовлена для наших школьников. По традиции наши спортивные клубы будут встречаться с ребятами, пройдут фотограф-сессии, мастер-классы от знаменитых спортсменов. Время весенних каникул - это время путешествий, экскурсий. В этот период интересную и содержательную программу разработал наш туристическо-экологический центр".
Во время весенних каникул работают дневные школьные лагеря, только более 260 насчитывается в Минске. У каждого учреждения образования своя программа мероприятий. К примеру, 61-я Минская гимназия, помимо школьного театра, организовала и волонтерскую помощь в благоустройстве города и мемориалов.
"Мы участвуем в различных общегимнастических конкурсах. В особенности на каникулах, в свободное от учебы время. В нашей гимназии также функционирует военно-патриотический лагерь, в котором находятся учащие с 1-го по 11-й класс", - рассказал учащийся гимназии № 61 г. Минска Арсений Криворученко.
"В период весенних каникул в нашей гимназии планируется огромное количество спортивных и массовых мероприятий. Много выездов и экскурсионных программ. Также у нас на каникулах будут проходить различные творческие конкурсы и фестивали, школьный театр", - отметила педагог-организатор гимназии № 61 г. Минска Ольга Мороз.
Особая программа составлена для девятиклассников. Речь о профильной смене "ПрофВесна". Это 6 профилей: строительный, торговый, легкой промышленности, а также машиностроительный, общественного питания и гуманитарный. В отрядах более 3 тыс. школьников познакомятся с работой колледжей, основными новациями, а также посетят мастер-классы. Открытие запланировано на 23 марта на площадках шести городских кинотеатров.
"Хотя я и хочу остаться в 10-м классе в нашей гимназии, но я все равно буду рада ознакомиться со специальностями, которые могу выбрать. Потому что очень много школьников еще не уверены в своем выборе. Они могут ознакомиться с разными профилями и узнать, что их на самом деле привлекает", - подчеркнула учащаяся гимназии № 61 г. Минска Анна Шкленская.
Также делают акцент и на патриотическое воспитание молодежи: экскурсии, уроки мужества, конкурсы, а также волонтерские акции и посещение музеев боевой славы. Каникулы - хорошая возможность посетить ребятам театры, музеи, галереи.
"Я планирую посещать гимназию и во время каникул: там проходит большое количество мероприятий, таких как "Мистер гимназия", "Миссис гимназия", "Звездный дождь", где ребята могут по-настоящему раскрыть свои таланты. Кроме того, мы участвуем в районных и городских мероприятиях, где всегда показываем высокие результаты", - поделилась учащаяся гимназии № 61 г. Минска Полина Колкова.
Вероника Парамонова, замдиректора по воспитательной работе гимназии № 61 г. Минска:
"Наш план воспитательной работы включает в себя массу мероприятий: спартакиады, профильные лагеря, непосредственно выезды, экскурсионные поездки в рамках большого познавательного либо малого познавательного образовательного маршрута".
Весенние каникулы в Беларуси продлятся 8 дней, с 22 по 29 марта включительно. Традиционно самыми продолжительными станут уже летние каникулы. Для большинства школьников они начнутся с 1 июня и завершатся 31 августа.