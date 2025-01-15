Экскурсию ждали почти 2 года. Дворец Независимости распахнул свои двери для сотрудников "Нафтана"

Дворец Независимости сегодня распахнул свои двери для сотрудников открытого акционерного общества "Нафтан".

. Гостям - а это 120 специалистов - рассказали историю создания Дворца, показали убранство, а также знаменитые залы и кабинеты, где решают важные для государства вопросы. Экскурсию ждали почти 2 года. Как признались гости, оно того стоило - впечатления превзошли все ожидания.

"Не зря приехал. Мы ехали сюда три часа. Есть что рассказать супруге, детям, людям, с которыми я работаю, родственникам. Большое спасибо за то, что нас пригласили, приняли", - надеется еще приехать во Дворец начальник товарно-сырьевого цеха ОАО "Нафтан" Евгений Рыбников.

Юлия Веко, начальник отдела информационной работы и социального развития ОАО "Нафтан": "Всегда, когда мы видели и продолжаем видеть Дворец снаружи, конечно же, сохранялось вот это вот огромное желание попасть внутрь и посмотреть, заглянуть в такую, можно сказать, сокровищницу нашей страны. Очень здорово здесь быть, приятно слышать и осознавать - все то, что мы сегодня видим, выполнено нашими мастерами в такие сжатые и краткие сроки".

"Гордость за страну. Сюда хочется вернуться, привезти своих детей, показать им, чтобы заразить их этим чувством гордости. Все можно потрогать, везде можно походить, везде можно посидеть, сфотографироваться. Есть что рассказать на работе", - поделилась своими впечатлениями ведущий специалист отдела маркетинга ОАО "Нафтан" Юлия Самойленко.

Сергей Фонин, заместитель начальника производства по технологиям завода «Полимир» ОАО "Нафтан": "Здесь все залы замечательные. Нельзя отметить какой-то один зал. Все великолепно, все пропитано энергетикой. Я считаю, что это место силы".