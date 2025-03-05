Эксперт: Чем скорее Запад поймет, что период его гегемонии подошел к концу, тем для него же лучше

Чем скорее Запад поймет, что период его гегемонии подошел к концу, тем для него же лучше. Таким мнением с нами поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Стратегическая ошибка Запада состоит в том, что Запад не просто порождает, усиливает враждебность к себе со стороны других стран, но он и стимулирует их объединяться. По той простой причине, что если у нас есть общий враг, то, разумеется, помимо естественных интересов, которые у нас есть, есть еще и интерес защититься от этого общего врага. И, разумеется, это интенсифицирует наши отношения в сфере безопасности", - отметил замдиректора института истории и политики МПГУ.