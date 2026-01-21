Недовольство украинскими беженцами растет и среди самих жителей Польши. Финансовая нагрузка, несправедливость и рост недоверия к правительству лишь обостряют обстановку.

Ольга Добжыньска, член Ассоциации историков Союзного государства:

"Практически половина людей, которые раньше были опрошены, против помощи Украине, потому что это относится к финансовой сфере Польши. Людям просто это не нравится, потому что в Польше пособия сложнее было получать полякам, чем украинцам. Это был такой удар".

Эксперт напомнила слова украинской журналистки, которая где-то весной прошлого года говорила: "Если вы не будете нам давать пособий, мы будем вас поджигать".

"Фактически поджоги случились и до сих пор происходят. Польские власти говорят, что это русская пропаганда, здесь русские террористы, но люди тоже перестают в это верить", - отметила она. - Люди тоже перестают верить в пропаганду Польши, которая говорит, что это все русские. Просто люди начинают понимать".