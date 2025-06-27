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Эксперт: Драйвером развития ЕАЭС должны быть конкретные соглашения и решения
Встречи вроде Евразийского экономического форума необходимы именно для сверки часов, потому что в рамках ЕАЭС уже решается огромное количество вопросов. Таким мнением поделилась экономический эксперт Юлия Абухович.
Судя по встречам, которые прошли на ЕЭФ, это был не просто сбор, а люди пришли высказать конкретные предложения, обратила внимание эксперт. Кстати, на полях форума подписывались практические соглашения, которые будут реализовываться.
А это одна из важных задач, которую ставил накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер сразу обращал внимание, что это не должна быть "болтология", как иногда происходит. На форумах и диалоговых площадках важен практический предметный результат.
"Если мы не готовы прийти с результатом, с конкретными предложениями, то развитие союза остановится. Драйвером развития ЕАЭС должны стать конкретные соглашения и решения. Поговорить всегда успеется, особенно в кулуарах. Но на ЕЭФ люди пришли для того, чтобы предложить конкретные решения и получить положительный ответ на запрос", - подчеркнула Юлия Абухович.