Эксперт: Драйвером развития ЕАЭС должны быть конкретные соглашения и решения

Встречи вроде Евразийского экономического форума необходимы именно для сверки часов, потому что в рамках ЕАЭС уже решается огромное количество вопросов. Таким мнением поделилась экономический эксперт Юлия Абухович.

Судя по встречам, которые прошли на ЕЭФ, это был не просто сбор, а люди пришли высказать конкретные предложения, обратила внимание эксперт. Кстати, на полях форума подписывались практические соглашения, которые будут реализовываться.

А это одна из важных задач, которую ставил накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер сразу обращал внимание, что это не должна быть "болтология", как иногда происходит. На форумах и диалоговых площадках важен практический предметный результат.