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Эксперт из Молдовы уверен, что Беларусь станет примером экономической стабильности

Политолог из Молдовы Александр Кориненко в эфире "Первого информационного" поздравил белорусов с наступающим Новым годом.

Я уверен, что Беларусь станет для нас примером, примером экономической стабильности, примером единства общества. То, чего так не хватает нам здесь, в Республике Молдова.
Александр Кориненко

"Поэтому сохраняйте, развивайте, защищайте ваши ценности, - дополнил эксперт. - Это залог того, что в стране все будет хорошо, все будет спокойно и обязательно всегда будет мир".

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