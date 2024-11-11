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Эксперт из Молдовы уверен, что Беларусь станет примером экономической стабильности
Политолог из Молдовы Александр Кориненко в эфире "Первого информационного" поздравил белорусов с наступающим Новым годом.
Я уверен, что Беларусь станет для нас примером, примером экономической стабильности, примером единства общества. То, чего так не хватает нам здесь, в Республике Молдова.
"Поэтому сохраняйте, развивайте, защищайте ваши ценности, - дополнил эксперт. - Это залог того, что в стране все будет хорошо, все будет спокойно и обязательно всегда будет мир".
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