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Эксперт Лущ: Экономика стала драйвером сближения Беларуси и РФ, Форум регионов - ключевой площадкой
Эксперты не раз подчеркивали, что Форум регионов Беларуси и России стал ключевой площадкой Союзной интеграции.
Сергей Лущ, председатель ОО "Движение Союз":
"Форум уже является устоявшейся стратегической площадкой для Беларуси и России и для Союзного государства в целом. Это продолжение системной работы, которая складывалась на протяжении многих лет, а последние несколько лет, начиная с 2020 года, существенно активизировалась. Даже наши политические оппоненты фиксируют небывалую вовлеченность в интеграцию как Беларуси, так и России, причем драйвером сегодняшнего сближения является экономика. А для наших граждан вопросы экономической стабильности, благополучия, повышения качества жизни, несмотря на сложную международную обстановку, являются приоритетными и крайне важными".