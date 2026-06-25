Эксперт Лущ: Экономика стала драйвером сближения Беларуси и РФ, Форум регионов - ключевой площадкой

"Форум уже является устоявшейся стратегической площадкой для Беларуси и России и для Союзного государства в целом. Это продолжение системной работы, которая складывалась на протяжении многих лет, а последние несколько лет, начиная с 2020 года, существенно активизировалась. Даже наши политические оппоненты фиксируют небывалую вовлеченность в интеграцию как Беларуси, так и России, причем драйвером сегодняшнего сближения является экономика. А для наших граждан вопросы экономической стабильности, благополучия, повышения качества жизни, несмотря на сложную международную обстановку, являются приоритетными и крайне важными".