Эксперт: Мероприятия в Минске продемонстрировали важность диалога

Результаты и главные акценты Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС проанализировали эксперты в эфире "Первого информационного".

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Глава государства говорил, что в центре - человек, качество жизни. Качество жизни - это интерес тех политиков, которые собрались в Минске, тех стран, которые сегодня к нам прильнули. Это 30 государств единомышленников".

Юлия Абухович, аналитик:

"Когда Президент ставил такие задачи, он и говорил о том, что в нашем союзе собраны достаточно мощные страны, которые обладают природными ресурсами, человеческим потенциалом и развитыми технологиями. Почему же мы на сегодняшний день занимаем всего 4 %? У нас есть резервы, есть возможности для того, чтобы этот показатель превысить. Чем выше мы будем показывать качественные темпы роста, чем большую долю мы будем занимать в структуре мировой экономики, тем серьезнее будут относиться к нашему объединению".

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Мы видим, что это все (различные темы: от торговли и экономики до вполне прикладных вопросов - Прим. ред.) обсуждается и вырабатываются пути. Главам государств нужны практические шаги. Кто эти практические шаги может сделать - эксперты, но только за счет диалога. Эти мероприятия, которые состоялись в Минске, показали, что именно только диалог может помочь выработать нужные пути. Это помогает дальнейшему развитию Евразийского экономического союза".