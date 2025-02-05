Эксперт о геноциде: Осудить этих преступников - это наш долг

"Это нужно для наших будущих поколений, потому что мы должны дать четкую оценку тем деяниям, которые совершали эти преступники. Осудить их - это наш долг. Чтобы не получилось так, что пройдет какое-то время, какая-то фигура из этих убийц всплывет, и кто-то попытается ее обелить. Поэтому у нас в Конституции записана нерушимость исторической памяти. И точно так же у нас существует закон о геноциде белорусского народа. И очень правильно, что расследование, которое проводит Генеральная прокуратура, доходит до судов, и эти преступники получают должную оценку, независимо от того, что они уже ушли в мир иной. Это надо для наших будущих поколений, чтобы они четко видели и помнили то, что происходило, как это оценено было в нашем народе и в нашем государстве", - отметил доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.