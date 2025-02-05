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Эксперт о геноциде: Осудить этих преступников - это наш долг
В Беларуси не просто помнят, но и продолжают расследование фактов геноцида белорусов в годы Великой Отечественной. Находятся новые свидетельства преступлений против мирного, гражданского населения 80 лет назад. Нужны ли суды над уже умершими нацистами.
Своим мнением поделился в эфире "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
"Это нужно для наших будущих поколений, потому что мы должны дать четкую оценку тем деяниям, которые совершали эти преступники. Осудить их - это наш долг. Чтобы не получилось так, что пройдет какое-то время, какая-то фигура из этих убийц всплывет, и кто-то попытается ее обелить. Поэтому у нас в Конституции записана нерушимость исторической памяти. И точно так же у нас существует закон о геноциде белорусского народа. И очень правильно, что расследование, которое проводит Генеральная прокуратура, доходит до судов, и эти преступники получают должную оценку, независимо от того, что они уже ушли в мир иной. Это надо для наших будущих поколений, чтобы они четко видели и помнили то, что происходило, как это оценено было в нашем народе и в нашем государстве", - отметил доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.