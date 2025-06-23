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Эксперт: При вмешательстве США в конфликт на Ближнем Востоке у Израиля будет преимущество
Ни Израиль, ни Иран на данный момент не способны нанести удар, который гарантировал бы быструю победу в конфликте. Как отмечают эксперты, Тель-Авиву без поддержки Штатов не удастся провести нейтрализацию укрепленных объектов Тегерана.
"Фактически ни одна из сторон пока не может гарантированно уничтожить друг друга и нанести критический урон, который бы позволил быстро одержать победу. С одной стороны, по очкам ведет Израиль, который выбил немало военных, промышленных объектов у Ирана, представителей военно-политического руководства, но, с другой стороны, ему пока не удается предотвратить ракетные пуски и уже осуществленные пуски, не допустить их попадания по целям Израиля", - отметил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Также эксперт подчеркнул, что удары Ирана болезненные для Израиля, но не критичные. "Поэтому здесь отчасти и наблюдается нервозность израильского руководства, которое пытается втравить в это дело американцев. Потому что им тяжело дотянуться до укрепленных и заглубленных объектов, тем более находящихся на востоке страны. Вот и требуется американская стратегическая авиация с более тяжелым вооружением для того, чтобы попытаться хотя бы их повредить, если не уничтожить", - заявил Сергей Балмасов.