Эксперт: При вмешательстве США в конфликт на Ближнем Востоке у Израиля будет преимущество

Ни Израиль, ни Иран на данный момент не способны нанести удар, который гарантировал бы быструю победу в конфликте. Как отмечают эксперты, Тель-Авиву без поддержки Штатов не удастся провести нейтрализацию укрепленных объектов Тегерана.

"Фактически ни одна из сторон пока не может гарантированно уничтожить друг друга и нанести критический урон, который бы позволил быстро одержать победу. С одной стороны, по очкам ведет Израиль, который выбил немало военных, промышленных объектов у Ирана, представителей военно-политического руководства, но, с другой стороны, ему пока не удается предотвратить ракетные пуски и уже осуществленные пуски, не допустить их попадания по целям Израиля", - отметил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.