Эксперт рассказал, что Беларусь готова предложить Зимбабве

Беларусь готова предложить Зимбабве комплексные решения (продовольственная безопасность и безопасность внутри страны. - Прим. ред.) благодаря той системе сельскохозяйственного машиностроения, которая традиционно развита в нашей стране, которую мы можем не только поставлять, но и сопровождать эти проекты. И это высокоэффективное сельское хозяйство. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт.

"Это не только рынок для продажи нашей продукции. Тут научно-техническая составляющая, за которую цепляются наши партнеры. И мы в свойственной нам манере дружеского взаимодействия, понимания того, что эта страна - надежный партнер для нас, поскольку существуют определенные ментальные скрепы, которые объединяют нас. Это, в общем-то, и очень специфическая история с западными санкциями, когда страна, заявляющая о необходимости проведения своих национальных интересов на своей суверенной территории сталкивается с жестким внешним воздействием. Мы тоже проходим все эти истории, и мы понимаем друг друга, как никто другой", - отметил эксперт.

Также он напомнил, что Зимбабве, так же, как и Беларусь, не имеет выхода к морю. "И в этом смысле мы выстраиваем взаимоотношения с соседями для выхода в мировой океан, по которому, как известно, перемещается 80 % мировых товаров. И являясь естественными союзниками, мы активно развиваем это взаимоотношение. Но говорить, что исключительно сельское хозяйство является горизонтом нашего взаимодействия, не стоит".