Эксперт рассказал, на каком этапе находится реконструкция моста на проспекте Независимости

В "Актуальном интервью" директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев рассказал, как продвигаются работы по реконструкции моста на проспекте Независимости в Минске, а также о том, что уже сделано.

Он также добавил, что в дальнейшем, когда будет сварена длина порядка 80 м, начнется процесс надвижки. В ближайшее время с обратной стороны будет произведен монтаж всех балок над улицей Толстого. "Если посмотреть на проделанную работу, то в июне 2025 года это тоже закончим. Оставшееся время посвятим сборке всего металлического пролетного строения, потому что технически безопасно выполнить работы из подмостового пространства над железной дорогой, где висит неимоверное количество кабельной продукции, будет тяжело", - объяснил директор.