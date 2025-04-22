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Эксперт рассказал о радиоактивных отходах и планах по строительству пункта захоронения к 2030 году
Отходы, образуемые на Белорусской АЭС - это эксплуатационные отходы. Также в Беларуси, помимо станционных отходов, присутствуют отходы наследия, например, пункт хранения отходов "Экорес", также отходы, образуемые в рамках медицинских операция, либо нефтехимии.
Директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин рассказал о передовых технологиях переработки и захоронения, уникальном белорусском опыте и сотрудничестве с Россией. Подробности в "Актуальном интервью".
"Основной поток отходов будет идти со станции - жидкие радиоактивные отходы, спецодежда, также дополнительные отходы. Часть из них перерабатывается на станции, другая часть может быть переработана в пункте захоронения", - рассказал Эдуард Никитин.
Эксперт назвал решение объединить комплекс по переработке отходов и комплекс захоронения на одной площадке уникальным. "И там, и там нужны квалифицированные специалисты. Их в мире немного, в Беларуси их тоже немного. Поэтому в рамках одного комплекса будет удобно безопасно обращаться со всеми этими отходами", - сказал он.
В 2021 году "ТВЭЛ" назначили базовой организацией СНГ по вопросам обращения с отходами, отработавшим ядерным топливом. "Первая страна, в которую мы поехали, была Беларусь. После этого мы провели ряд технических консультаций, определили несколько наиболее перспективных вопросов", - поделился Эдуард Никитин.
На вопрос о том, где будет построен пункт, эксперт не дал конкретных комментариев и отметил, что выбор площадки - многофакторная задача, важно также и общественное мнение.
Касаемо сроков строительства, Эдуард Никитин заметил, что уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год. "Этого времени по текущему графику достаточно. Конечно, честно скажу, это амбициозные сроки, поэтому я считаю, что даже отклонение в пару лет на таких объектах - это не страшно. Мы пока по графику укладываемся", - подчеркнул эксперт.