Разговоры о возможном появлении ядерного оружия в Украине - это не гипотетический сценарий, а реальная угроза существующему миропорядку, которая бьет по международному праву и безопасности Союзного государства.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT:

"Появление ядерного оружия в Украине реализуют старую поговорку "обезьяны с гранатой". Режим, который по сути является террористическим, не должен и не имеет никакого права обладать оружием такого плана. И те страны, которые предлагают его передать, это Британия и Франция. Они, кстати, находятся под соглашением о нераспространении ядерного оружия. Как тогда смотреть на это вновь оплеванное и растоптанное международное право?"

По его словам, появление в Украине любого оружия, мощнее обычного, ядерного или других вариантов, влечет угрозу всему региону Восточной Европы. "Я не говорю конкретно про Россию. Понятно, что она будет нацелена не только на Россию. Абсолютно понятно, что ядерное оружие в Украине будет нацелено в том числе на Беларусь. А это уже эскалация конфликта", - отметил он.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT: