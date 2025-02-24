Эксперт рассказал, почему молодежь в ФРГ активно поддерживает "Альтернативу для Германии"

В Германии наблюдается определенный политический раскол. В стране проходят досрочные выборы в бундестаг, и люди голосуют приблизительно по, условно, границам ГДР-ФРГ.

Причем в ГДР активно поддерживают партию "Альтернатива для Германии". За нее же отданы в большинстве и молодежные голоса. Почему происходит такой интересный раскол? Что думает по этому поводу депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко?

Валентин Семеняко:

"Тренды, которые работали в прежние годы, например, объединение Германии, "зеленая" повестка, сегодня не приносят результат, потому что де-факто страна осталась разделенной по ментальности".

Причем действительно показательно и то, что "АдГ" поддерживает молодежь, то есть не те люди, которые помнят ГДР, а те люди, которые выросли уже при объединенной Германии. Как отметил эксперт, это интересный процесс, который нужно изучать дополнительно. "Электронные процессы призваны консолидировать нацию. Но мы наблюдаем, что в данном случае налицо серьезное разъединение. И здесь надо понимать, что это не только результаты электронной кампании, это еще некий месседж на будущее. Потому что для того, чтобы сформировать правительство, нужно большинство", - заявил депутат.

Возможные варианты консолидации, которые предлагают политологи сегодня, ни одни из них не является эффективным, поскольку не обеспечивает абсолютного большинства в бундестаге. "Альтернатива для Германии", ХДС, ХСС дистанцируются, как и многие другие победившие партии. И здесь становится понятно, что это синдром немцев перед правыми тенденциями и правыми политиками.