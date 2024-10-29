Эксперт рассказал, почему не верит в новый мировой порядок

Я не верю в новый мировой порядок и никогда его не видел. Таким мнением поделился почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интервью".

Ричард Саква:

"Я не верю в новый мировой порядок, я никогда его не видел. А те элементы, с которыми я сталкивался, мне не нравятся. Термин "новый мировой порядок" использовался еще в 1989-1990 годах, и он был намеренно выдвинут в качестве новой идеологической платформы для оспаривания другой платформы, разработанной Советским Союзом".

По его словам, советская платформа была привержена системе хартии и мировому порядку, который был установлен в конце Второй мировой войны Организацией Объединенных Наций.