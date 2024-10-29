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Эксперт рассказал, почему не верит в новый мировой порядок
Я не верю в новый мировой порядок и никогда его не видел. Таким мнением поделился почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интервью".
Ричард Саква:
"Я не верю в новый мировой порядок, я никогда его не видел. А те элементы, с которыми я сталкивался, мне не нравятся. Термин "новый мировой порядок" использовался еще в 1989-1990 годах, и он был намеренно выдвинут в качестве новой идеологической платформы для оспаривания другой платформы, разработанной Советским Союзом".
По его словам, советская платформа была привержена системе хартии и мировому порядку, который был установлен в конце Второй мировой войны Организацией Объединенных Наций.
"Это единственный мировой порядок, который я понимаю. Это тот порядок, который затрагивает интересы всех стран мира, в то время как новый мировой порядок сосредоточен исключительно на Соединенных Штатах", - заметил профессор. - Это нормально, пусть они делают свое дело, но мы все не обязаны в этом участвовать".
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