Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо

Мы все ближе и ближе к тому самому судному дню. И, как вы знаете, часы судного дня показывают 90 секунд до полуночи. Таким мнением поделился почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интервью".

Ричард Саква:

"Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо. По крайней мере, со времен Карибского кризиса в октябре 1962 года. И самое худшее, что эта тема сегодня не поднимается. Общество не обращает на это внимания".

"На Кубе все были встревожены, обеспокоены, - заметил профессор. - А посмотрите на это сегодня: как будто это не имеет значения. И это признак упадка политической культуры во всем мире, в частности на Западе. Словно эти проблемы исчезли, словно Запад невосприимчив к опасностям".