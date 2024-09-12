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Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо

Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо

Мы все ближе и ближе к тому самому судному дню. И, как вы знаете, часы судного дня показывают 90 секунд до полуночи. Таким мнением поделился почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интервью".

Ричард Саква:

"Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо. По крайней мере, со времен Карибского кризиса в октябре 1962 года. И самое худшее, что эта тема сегодня не поднимается. Общество не обращает на это внимания".

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"На Кубе все были встревожены, обеспокоены, - заметил профессор. - А посмотрите на это сегодня: как будто это не имеет значения. И это признак упадка политической культуры во всем мире, в частности на Западе. Словно эти проблемы исчезли, словно Запад невосприимчив к опасностям".

По его мнению, если бы все поняли, что находятся в одной лодке, то была бы совсем другая история. "Раньше были очень мощные движения за мир. У профсоюзов были резолюции. Сегодня - ничего. И вместо этого начинает появляться очень сильная милитаристская риторика, которую я оспариваю. И я думаю, что многие на Западе оспаривают это", - сказал Ричард Саква.

Актуальное интервьюядерное оружие

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