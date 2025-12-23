Эксперт Семибратов об СНГ: Это эффективный инструмент по экономическому взаимодействию

"Площадка СНГ позволяет также устраивать экономические отношения между Беларусью и Азербайджаном, например, другими странами Средней Азии. Это является очень интересной и необходимой площадкой. Многие советские экономические взаимосвязи, которые в 1990 годах были свернуты, благодаря деятельности СНГ в итоге либо уже вернулись, либо возвращаются в формате совместного существования в виде независимых государств".

"Полагаю, что в 2025 году СНГ уже не стоит рассматривать как исключительно постсоветскую структуру. Стоит его рассматривать как эффективный инструмент экономического взаимодействия. Нужно идти в те страны, которые в этом заинтересованы: за пределами бывшего СССР есть страны, которые всерьез рассматривают возможность вступления в СНГ", - отметил он.