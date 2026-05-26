"В европейской системе взаимодействия по военным вопросам сейчас проклевывается раскол. Например, та же Германия продолжает активные закупки вооружения США, подписывает очень серьезные контракты, которые свидетельствуют о том, что есть тенденции к тому, что Германия будет все-таки заинтересована больше своей безопасностью, чем общеевропейской. А своя безопасность без американского зонтика невозможна. То есть НАТО, можно сказать, сейчас на определенном распутье. Куда она пойдет либо куда она свалится (что было бы оптимальным для нас вариантом), пока неизвестно. Но сам факт того, что их сильно трясет, с одной стороны, важный, с другой стороны - опасный, потому что они также понимают эту турбулентность, в которую попали, и осознают контуры опасности, которые им грозят. Вся предыдущая политика руководства ЕС и НАТО привела к банкротству. Понимая эти опасности, они очень активно раскачивают милитаристскую тематику".