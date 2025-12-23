"Проблемы в экономике, которые реально существуют и которые правительство никоим образом не решает, сказываются на антирейтинге канцлера. Вместо того чтобы заниматься насущными проблемами, предприятия массово закрываются, переносят производство за рубеж в более благоприятные страны, в частности в Америку или Китай. Даже говорилось, что целая химическая отрасль переезжает в Китай, строит там заводы, потому что там удобно получать дешевый российский газ, - отметил Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии". - Эти проблемы никак канцлером не решаются. Напротив, он разъезжает по международным саммитам, выискивает деньги для поддержки Украины. Его уже называют в шутку украинским канцлером, потому что последние решения о выделении 90 млрд евро на поддержку Украины вызывают очень глубокое отторжение в немецком обществе".