В Москве проходит "Медиафорум стран СНГ". Участники - это медиаэксперты, блогеры, представители телеграфных агентств и издательств стран Содружества. Основные темы - вызовы, с которыми сталкиваются современные средства массовой информации. Сегодня против России и Беларуси западные и европейские СМИ развязали настоящую информационную войну. И сегодня нам, чтобы защитить свой независимый взгляд, надо объединять усилия всех стран СНГ.

"Мы должны делать свою работу, мы должны делать свой продукт. Наш продукт - это общественная стабильность и общественный баланс. Наш продукт - это суверенитет каждой страны. Нападение на кого-либо не входит в наши цели. Это приписывание нам какого-то злого умысла для того, чтобы самим так себя вести. Ничего хорошего Европа на этом пути не обрела. Она фактически разорила себя, уничтожила свою промышленность, экономику. Эти лидеры европейские уничтожили сами себя. Потому что если у Макрона популярность 11 %, немногим больше у Стармера или Мерца. Это позор на самом деле".