Эксперт Тищенко рассказал о текущих задачах и роли Зеленского

"Зеленский привык, что его везде принимают, что он является украшением любого мероприятия. Зеленский привык везде выступать, ему давали любые трибуны. Но роль у него та же, что и у Греты Тунберг. Он свою роль выполнил, и у него сейчас другая задача: не выступать, а молча сдать позиции. Молча подписать то, что скажут, и уйти в сторону. А то, что его не было на инаугурации, говорит о том, что Трамп показал свой вектор и стратегию в отношении Европы и Украины", - сказал Александр Тищенко.