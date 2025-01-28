Эксперт Тищенко рассказал о текущих задачах и роли Зеленского

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У Зеленского сейчас простая задача: не выступать, а молча сдать позиции. Это подчеркнул эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте "В теме", комментируя отсутствие Зеленского на инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщила БЕЛТА.
"Зеленский привык, что его везде принимают, что он является украшением любого мероприятия. Зеленский привык везде выступать, ему давали любые трибуны. Но роль у него та же, что и у Греты Тунберг. Он свою роль выполнил, и у него сейчас другая задача: не выступать, а молча сдать позиции. Молча подписать то, что скажут, и уйти в сторону. А то, что его не было на инаугурации, говорит о том, что Трамп показал свой вектор и стратегию в отношении Европы и Украины", - сказал Александр Тищенко.
По мнению эксперта, Дональд Трамп таким образом "определил место в углу" не только Зеленскому, но и лидерам Евросоюза. "Он просто показал, что это не те люди, с которыми он готов говорить о чем-то серьезном. Зеленский привык, что он везде в центре внимания. А Трамп на старте своей второй президентской каденции показал, что не собирается делить внимание американцев с каким-то мальчиком в зеленых штанишках", - уверен Александр Тищенко.
Фото: ТАСС