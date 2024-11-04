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Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
В решении вопросов экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества. И не только на словах, а именно на деле. Такое мнение председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Жанна Чернявская выразила в эфире "Первого информационного".
Она сперва отметила, что гордится Президентом Беларуси Александром Лукашенко: "На Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата он четко заявил о низкой эффективности предпринимаемых международным сообществом мер в сфере борьбы с изменениями климата".
Жанна Чернявская:
"Во многих точках планеты есть войны, штормы, ураганы, наводнения, засухи, нехватка воды, продуктов питания. И что еще должно произойти, чтобы европейские руководители поняли, что изменения климата затронут всех и необходимо предпринимать меры всем государствам, всем странам. И хочется у них спросить: с каких пор вы надеетесь на авось? Может быть пора уже прекратить вводить санкции, строить заборы, заниматься цветными революциями и разрушать экономики многих стран, ведь экологическая безопасность требует консолидации усилий всего мирового сообщества, и не на словах, а именно на деле".
"И если вы уж не занимаетесь экологией, вопросами изменения климата, тогда нужно платить за выбросы. Может быть к таким государствам всему мировому сообществу необходимо подойти с таким принципом: загрязнитель платит", - считает председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию.
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