Эксперт Вадим Елфимов рассказал, при каких условиях народ не отдаст свою независимость
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, которая будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании в декабре 2025 года, касается не только экономики, но и социума. Об этом в эфире "Первого информационного" напомнил заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов.
Он подчеркнул, что конечная цель реализации документа - не только материальное благополучие, но и социально-психологическое удовлетворение граждан. "Социально-экономическое развитие вбирает в себя не только экономику. Здесь мне как идеологу, как политологу интересно именно первое слово. Президент говорит: будет у нас экономика - будет все остальное. Так вот я про все остальное. То, что с экономикой будут отличные планы, я нисколько не сомневаюсь. Они хорошо проработаны, выдвинуты нашим Совмином, поддержаны, отфильтрованы нашим Президентом (Президентом Беларуси Александром Лукашенко - прим. ред.). В этом нет никаких вопросов. В сфере идеологии тоже нет никаких вопросов", - отметил завкафедрой.
Вадим Елфимов:
"Но самое главное, что конечный результат любой социально-экономической программы - это человек, этот самый социум. Меня интересуют люди, какой результат они получат не только в материальном отношении, но и в социально-психологическом, в идейном смысле, если хотите".
Елфимов напомнил о мудрости древних: полное счастье невозможно без уважения к своей родине. "Это было сказано еще в древние времена. Вот хочется, чтобы мы не только получали, не только были потребителями в той экономике, которая успешно развивается в нашей стране, а чтобы еще этим гордились и были от этого счастливы. Тогда мы нашу независимость, самостоятельность, суверенитет никогда и никому не отдадим", - подчеркнул он.