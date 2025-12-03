Эксперт Вадим Елфимов рассказал, при каких условиях народ не отдаст свою независимость news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fc8d18-e053-4aba-aa18-2db0b9711aad/conversions/0118decf-f7a0-4fbc-90f3-1d2db83d51e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fc8d18-e053-4aba-aa18-2db0b9711aad/conversions/0118decf-f7a0-4fbc-90f3-1d2db83d51e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fc8d18-e053-4aba-aa18-2db0b9711aad/conversions/0118decf-f7a0-4fbc-90f3-1d2db83d51e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fc8d18-e053-4aba-aa18-2db0b9711aad/conversions/0118decf-f7a0-4fbc-90f3-1d2db83d51e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, которая будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании в декабре 2025 года, касается не только экономики, но и социума. Об этом в эфире "Первого информационного" напомнил заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов.

Он подчеркнул, что конечная цель реализации документа - не только материальное благополучие, но и социально-психологическое удовлетворение граждан. "Социально-экономическое развитие вбирает в себя не только экономику. Здесь мне как идеологу, как политологу интересно именно первое слово. Президент говорит: будет у нас экономика - будет все остальное. Так вот я про все остальное. То, что с экономикой будут отличные планы, я нисколько не сомневаюсь. Они хорошо проработаны, выдвинуты нашим Совмином, поддержаны, отфильтрованы нашим Президентом (Президентом Беларуси Александром Лукашенко - прим. ред.). В этом нет никаких вопросов. В сфере идеологии тоже нет никаких вопросов", - отметил завкафедрой.

Вадим Елфимов:

"Но самое главное, что конечный результат любой социально-экономической программы - это человек, этот самый социум. Меня интересуют люди, какой результат они получат не только в материальном отношении, но и в социально-психологическом, в идейном смысле, если хотите".