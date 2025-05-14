Эксперты комментируют стратегическое взаимодействие Беларуси и Зимбабве

"Страна для развития сотрудничества выбрана в очень правильное время. Это стратегически важный момент в контексте встреч, переговоров на высшем уровне, того уровня отношений, который Беларусь и Зимбабве достигли к 2025 году".

Специалист отметил, что выбрана абсолютно правильная стратегия развития отношений. "У вас хорошая земля, у вас нет техники, у вас нет опыта большой аграрной работы, а Беларусь - это житница со времен СССР. Сельское хозяйство - это один из двигателей экономического роста при развитой промышленности. С советских времен помним лучшие трактора. И мы видим, что тенденция сохраняется. Сегодня ответный визит. Сегодня подписаны уже новые соглашения, расширяется линейка сотрудничества".