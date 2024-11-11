Эксперты "Первого информационного" пожелали Беларуси продолжать суверенную политику и жить в мире

Весь год с "Первым информационным" были эксперты, которые помогали раскрывать самые важные темы: саммиты и встречи, значимые визиты белорусского лидера и их итоги, актуальные международные новости, попытки революций в странах постсоветского пространства, банкротства европейских предприятий, военные разработки и их применение и многое другое.

И важные гости эфира решили поздравить белорусов с наступающим Новым годом.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Порядок, стабильность, безопасность - это все то, что характеризует суверенное, нормальное государство, государство, у которого есть свои интересы, свои взгляды, политика. И это только заслуживает уважения. Я надеюсь, что так дальше это и будет продолжаться в Беларуси".