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Эксперты "Первого информационного" пожелали Беларуси продолжать суверенную политику и жить в мире

Весь год с "Первым информационным" были эксперты, которые помогали раскрывать самые важные темы: саммиты и встречи, значимые визиты белорусского лидера и их итоги, актуальные международные новости, попытки революций в странах постсоветского пространства, банкротства европейских предприятий, военные разработки и их применение и многое другое.

И важные гости эфира решили поздравить белорусов с наступающим Новым годом.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Порядок, стабильность, безопасность - это все то, что характеризует суверенное, нормальное государство, государство, у которого есть свои интересы, свои взгляды, политика. И это только заслуживает уважения. Я надеюсь, что так дальше это и будет продолжаться в Беларуси".

А политолог и представитель общества "Польша - Восток" Александр Яцек пожелал белорусам мира. "Сейчас как-то славян заставили бороться друг с другом - это катастрофа. И желаю вам, чтоб вы в эту неразбериху не попали глубже, чем находитесь сейчас, и Польша там находится, и другие славянские страны. Желаю спокойствия и хорошего экономического состояния, потому что в Европу действительно приходит кризис", - заметил Александр Яцек.

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