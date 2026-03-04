Эксперты подсчитали, во сколько Беларуси обошлась суровая зима 2025-2026 годов

зима 2026 в беларуси, уборка снега news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f27d0201-1611-43a1-a6cf-4e7e569795e7/conversions/69f22ac6-0523-469f-8eb0-d27dcf423da4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f27d0201-1611-43a1-a6cf-4e7e569795e7/conversions/69f22ac6-0523-469f-8eb0-d27dcf423da4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f27d0201-1611-43a1-a6cf-4e7e569795e7/conversions/69f22ac6-0523-469f-8eb0-d27dcf423da4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f27d0201-1611-43a1-a6cf-4e7e569795e7/conversions/69f22ac6-0523-469f-8eb0-d27dcf423da4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зима 2025-2026 года кроме большого снежного покрова принесла сотрудникам различных сфер внеурочную работу, круглосуточные дежурства, задействование тысяч единиц техники по всей Беларуси.

На пешеходных и автодорогах были высыпаны тонны реагентов, а спецтехникой использованы тонны топлива. Какие дополнительные расходы это повлекло, во сколько Беларуси обошлась суровая зима - обсудили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Первый заместитель министра ЖКХ Беларуси Андрей Бекета отметил небольшое увеличение некоторых составляющих по сравнению с 2025 годом. Например, одна из услуг ОЖКХ - теплоснабжение. Сегодня в системе ЖКХ на балансе организаций коммунальной формы собственности насчитывается 3,6 тыс. котельных, по ним наблюдается рост затрат на топливо (сюда входят древесные гранулы, щепа, газ).

Расходы на обогрев жилых помещений увеличились на 40 % по сравнению с 2025 годом.

"Разная величина выходит и по уборке улично-дорожной сети, дворовых территорий. Тут все зависит от регионов и прошлых показателей. В Брестской области уровень снежного покрова был несколько ниже, поэтому там произошло увеличение расходов бюджета в 1,5 раза. В Минской и Витебской областях - больше чем в 2 раза", - привел цифры представитель Министерства ЖКХ.

Заместитель министра энергетики Республики Беларусь Владислав Долгий заявил, что предприятиями министерства было подготовлено порядка 673 ремонтных бригад на случай необходимости ликвидации нештатных ситуаций. 134 бригады были готовы для перераспределения в другие районы. "В 2026 году предприняты дополнительные меры - при наступлении неблагоприятных погодных явлений заранее были сформированы допбригады, которые направлялись в районы по необходимости или туда, где в принципе могли возникнуть аварийные ситуации", - рассказал он. Так, в Гомельскую область было направлено 16 бригад, в Могилевскую - 10 бригад.

Владислав Долгий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0650ac59-d3ce-4219-8ebb-d769b423e970/conversions/a36bf281-5d12-42db-a747-c80d576e05b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0650ac59-d3ce-4219-8ebb-d769b423e970/conversions/a36bf281-5d12-42db-a747-c80d576e05b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0650ac59-d3ce-4219-8ebb-d769b423e970/conversions/a36bf281-5d12-42db-a747-c80d576e05b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0650ac59-d3ce-4219-8ebb-d769b423e970/conversions/a36bf281-5d12-42db-a747-c80d576e05b1-xl-___webp_1920.webp 1920w Владислав Долгий