ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Экстремистское формирование беглых белорусов признано террористической организацией

Верховный суд страны признал экстремистское формирование беглых белорусов с входящими в него структурами террористической организацией.

Они занимались вербовкой и подготовкой радикалов для совершения актов терроризма в Беларуси. Такое решение принято по заявлению генерального прокурора.

Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь. Члены организации осуществляли вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также финансирование террористической деятельности. В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами".

Любое участие в террористической организации или содействие террористам будет наказываться по закону, подчеркнули в Генпрокуратуре. За это в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.

беглые белорусытеррористическая организацияэкстремизм

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все