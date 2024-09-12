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Экстремистское формирование беглых белорусов признано террористической организацией
Верховный суд страны признал экстремистское формирование беглых белорусов с входящими в него структурами террористической организацией.
Они занимались вербовкой и подготовкой радикалов для совершения актов терроризма в Беларуси. Такое решение принято по заявлению генерального прокурора.
Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
"На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь. Члены организации осуществляли вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также финансирование террористической деятельности. В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами".
Любое участие в террористической организации или содействие террористам будет наказываться по закону, подчеркнули в Генпрокуратуре. За это в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.
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