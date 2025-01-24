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Экстремисты распространяют фейковую информацию о вводе белорусских войск в Курскую область России

Чем ближе основной день голосования на выборах Президента, тем больше фейков появляется в интернете относительно нашей страны и политической обстановки.

Экстремисты рассылают фейковое письмо Объединенного штаба ОДКБ министру обороны Беларуси о направлении в Курскую область России так называемого сводного отряда Вооруженных Сил Беларуси для выполнения обязательств в рамках Союзного государства.

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Подобный вброс - не что иное, как попытка всколыхнуть общество перед выборами и подорвать доверие к государству и Министерству обороны. Подделку несложно распознать. Лжедокумент оформлен по правилам оформления Минобороны России, а не по форме делопроизводства ОДКБ.

фейкиэкстремизм