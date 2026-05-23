Прошедшая неделя оказалась насыщенной на события как для военно-политического блока Беларуси, так и для международной дипломатии. В центре внимания подкаста "Волков и Сыч" - совместные учения с отработкой применения тактического ядерного оружия, резонансные заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о нежелании воевать, а также эскалация риторики со стороны официального Киева и новый трагический инцидент в Старобельске.

Одним из главных инфоповодов недели стало проведение учений, в ходе которых белорусскими и российскими военными был осуществлен так называемый электронный пуск. По оценке наблюдателей, этот алгоритм практически неотличим от боевого применения, за исключением отсутствия физического поражения цели. Была отработана вся цепочка: от наведения до максимально быстрого движения снарядов. Президент Беларуси высоко оценил действия военных.

Важно отметить, что в рамках этих мероприятий тактическое ядерное оружие было доставлено на территорию Беларуси, что опровергает многочисленные заявления западных партнеров о его отсутствии в регионе. В ответ на обеспокоенность извне прозвучала четкая позиция: данные учения не направлены против кого-либо и носят сугубо оборонительный характер.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно живем, красивая зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить, но если будет на нас агрессия, вот те, кто служит, должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем, - защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую. Поэтому никому не угрожаем, ни в коем случае, но если не дай Бог, мы церемониться не будем".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Такая позиция была подкреплена примерами со стороны аналитиков, которые обратили внимание на публикации 2020 и 2026 годов, где описывались сценарии учений западных стран. Согласно этим сценариям, в ответ на гипотетический конфликт в странах Балтии ядерный удар планировался именно по территории Беларуси, которую Запад рассматривал как "разменную монету". Кроме того, упоминались недавние учения с участием Франции и Польши, где Беларусь вновь фигурировала в качестве цели. В отличие от западных маневров, в ходе белорусско-российских учений не назывались конкретные города вроде Варшавы или Вильнюса.

На фоне военных учений разворачивается и политическая драма в отношениях Минска и Киева. Президент Беларуси публично заявил о готовности приехать в Киев для переговоров, подчеркнув, что страна не будет втянута в войну с Украиной, если только не произойдет прямой агрессии против самой Беларуси.

"Что касается его (Владимира Зеленского - прим. ред.) заявления, что Беларусь будет тянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства: от Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, я всегда об этом говорю, поэтому, если мы и будем втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений, может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной - не о чем", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В ответ на это, по мнению обозревателей, Владимир Зеленский начал эскалацию риторики, утверждая, что Беларусь якобы готовит нападение. Такое поведение связывается с попыткой перебить внутренние коррупционные скандалы и неудачи на международной арене (в частности, отказ Германии предоставить Украине полноценное членство в ЕС).

Также отмечается двойной стандарт в признании легитимности. Если ранее на Западе звучали нарративы о "нелегитимности" Александра Лукашенко, то после прямого телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом эти обсуждения в западном истеблишменте мгновенно прекратились.

Более того, вопрос о легитимности самой украинской власти остается открытым, так как срок полномочий Владимира Зеленского истек (20 мая исполнилось 7 лет с момента инаугурации 2019 года). При этом налаживание диалога Минска с Вашингтоном и Брюсселем (включая договоренности о транзите калийных удобрений через Литву) вызывает явное раздражение в офисе Зеленского.

Отдельной и самой мрачной темой недели стал удар по общежитию колледжа в Старобельске, где погибли 18 человек (в основном студенты 2005-2007 годов рождения), около 50 получили ранения. В отличие от случайных попаданий, существует версия, что дроны били целенаправленно и, возможно, повторно именно в тот момент, когда спасатели прибывали на место первого удара.

удар по общежитию колледжа в Старобельске

Эксперты вспоминают американскую корпорацию Palantir, внедряющую искусственный интеллект в военную сферу. По их словам, возможен сценарий, при котором дрон с ИИ самостоятельно выбирал цель по заданному алгоритму (например, "места дислокации войск"), не различая гражданскую инфраструктуру. Сама компания относится к таким инцидентам как к боевым испытаниям.

Зеленский уже заявил, и посольство США подтвердило, что в ответ они ждут от России массированную атаку, в том числе и "Орешником", но эксперты уверены, что Зеленский уверовал в то, что Россия не будет бить по центрам принятия решений. Аналитики считают весь инцидент провокацией со стороны Украины.

В этой связи приводится аналогия с "принципом индейки" Нассима Талеба: индейка чувствует себя в безопасности, пока ее кормят, не подозревая о грядущем исходе. Долгое время между странами в военных конфликтах существовало "джентльменское соглашение" о недопустимости ударов по лидерам государств и центрам принятия решений, однако, по мнению наблюдателей, американская сторона его уже нарушала.

Возникает вопрос: готова ли Украина жертвовать мирным населением как "живым щитом", чтобы спровоцировать массированный ответ (например, "Орешником") и "замыть" трагедию в информационной повестке?

Аналитики обращают внимание на недавнюю пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В своем выступлении он сделал резонансное заявление о трансформации мышления оборонно-промышленных компаний и инвесторов.

Марко Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Когда я общаюсь с оборонно-промышленными компаниями, я замечаю, что они переживают изменения в мышлении. Поймите, это крайне важно, нам нужно больше, например, систем ПЭК-3 и "Patriot", F-35С. А когда речь заходит о европейской оборонно-промышленной базе, нам нужно больше МТ и С-330, больше танков, реактивных самолетов и так далее, и тому подобное. За этим, конечно же, стоит другая важная проблема, которая заключается в обеспечении наличия топлива, поставок и функционирования цепочки поставок. Таким образом, существует нечто большее, чем просто оборонно-промышленная база, - это также все, что находится перед ней. И, конечно же, финансовый сектор, который также находится на подъеме. Всего 2-3 года назад им было трудно увидеть разницу между наркотиками и порнографией и инвестициями в оборону, теперь они понимают разницу и делают это".

Марко Рютте, генеральный секретарь НАТО

Генсек НАТО буквально заявил, что одним из важных достижений украинского конфликта является то, что ему удалось американских и в целом западных инвесторов различного рода убедить, что инвестировать в порнографию и в наркотики не так выгодно, как в войну.