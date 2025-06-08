3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено
Электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от последствий непогоды в Минской области, полностью восстановлено.
Как подчеркнули в Минэнерго, к работам были привлечены порядка 150 специалистов и более 60 единиц спецтехники.
С полуночи 8 июня из-за падения веток и деревьев подача света нарушалась в 112 населенных пунктах. Больше всех пострадали Пуховичский, Слуцкий, Молодечненский и Мядельский районы.