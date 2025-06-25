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Елена Гоморова объяснила, как работает механизм пенсионного соглашения между странами ЕАЭС
ЕАЭС - это не только про масштабы экономической защиты самих стран объединения, это и конкретная польза для простых людей. Взять хотя бы тему пенсий.
О механизмах пенсионного соглашения и гарантиях для пенсионеров на пространстве ЕАЭС рассказала начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси Елена Гоморова.
Елена Гоморова:
"Соглашение о пенсионном обеспечении, подписанное президентами стран, вступило в силу 1 января 2021 года. Оно предусматривает возможность формирования пенсионных прав, то есть уплаты страховых взносов на пенсию в государство трудоустройства, а затем возможность реализации этих сформированных прав (назначения пенсии за стаж, приобретенный на территории государства)".
По словам представителя Минтруда, каждая страна будет назначать и выплачивать пенсию за стаж, приобретенный на ее территории. Немаловажным является и то, что соглашение предусматривает возможность суммирования стажа, приобретенного на территории государств - участников ЕАЭС для определения права на пенсию.
"Сегодня, например, для назначения пенсии в Республике Беларусь необходимо наличие 20 лет страхового стажа. Так складываются обстоятельства, что иногда белорусы уезжают работать, в частности, в Российскую Федерацию, они не могут приобрести тот стаж, который нужен в 20 лет. Но они все же работают, к примеру, на территории Российской Федерации, для определения права эти стажи суммируются, и пенсия назначается за стаж, приобретенный в Республике Беларусь", - пояснила Елена Гоморова.