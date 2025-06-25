Елена Гоморова объяснила, как работает механизм пенсионного соглашения между странами ЕАЭС

ЕАЭС - это не только про масштабы экономической защиты самих стран объединения, это и конкретная польза для простых людей. Взять хотя бы тему пенсий.

О механизмах пенсионного соглашения и гарантиях для пенсионеров на пространстве ЕАЭС рассказала начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси Елена Гоморова.

Елена Гоморова:

"Соглашение о пенсионном обеспечении, подписанное президентами стран, вступило в силу 1 января 2021 года. Оно предусматривает возможность формирования пенсионных прав, то есть уплаты страховых взносов на пенсию в государство трудоустройства, а затем возможность реализации этих сформированных прав (назначения пенсии за стаж, приобретенный на территории государства)".

По словам представителя Минтруда, каждая страна будет назначать и выплачивать пенсию за стаж, приобретенный на ее территории. Немаловажным является и то, что соглашение предусматривает возможность суммирования стажа, приобретенного на территории государств - участников ЕАЭС для определения права на пенсию.