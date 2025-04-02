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Елфимов: Мы соединим социальное государство и рыночные методы управления экономикой
Двусторонние отношения России и Беларуси прошли проверку на прочность. Минск и Москва видят свое будущее в продуктивном, взаимовыгодном и справедливом сотрудничестве. При этом интересы человека ставятся во главу угла.
Мнение белорусского политолога Вадима Елфимова.
"Мы сегодня вступаем в новый этап нашего союзного строительства. И мне очень импонирует та концепция, которую выдвинул наш Президент (А. Г. Лукашенко. - Прим. ред.). Это действительно реальное единение. Единение должно быть в вопросах развития экономики, безопасности, внешней политики. Нам сама жизнь, наши противники доказали, что мы должны держаться друг друга. И на сегодняшний момент уже ни у одного разумного человека не возникает никаких сомнений по поводу того, где наше будущее", - уверен эксперт.
Вадим Елфимов:
"Я всегда утверждал, что белорусская экономика по своей природе социально ориентирована. Это в Конституции записано, и в каждом действии нашего Президента это чувствуется. И эту модель мы сегодня не только развиваем, но мы ее в ближайшее время будем предлагать всем нашим ближайшим партнерам, в том числе и Российской Федерации. Они сами будут у нас принимать этот опыт. Мы это уже видим".
Политолог отметил, что не раз слышал от Владимира Путина фразу "социальная ответственность капитала". "В России более либеральная экономика, белорусская была более государственная, национализированная. В конечном счете придем к одному и тому же - мы соединим социальное государство и рыночные методы управления экономикой. То, что, собственно говоря, дало успех Китайской Народной Республике", - констатировал Вадим Елфимов.