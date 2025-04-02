Елфимов: Мы соединим социальное государство и рыночные методы управления экономикой

Двусторонние отношения России и Беларуси прошли проверку на прочность. Минск и Москва видят свое будущее в продуктивном, взаимовыгодном и справедливом сотрудничестве. При этом интересы человека ставятся во главу угла.

Мнение белорусского политолога Вадима Елфимова.

"Мы сегодня вступаем в новый этап нашего союзного строительства. И мне очень импонирует та концепция, которую выдвинул наш Президент (А. Г. Лукашенко. - Прим. ред.). Это действительно реальное единение. Единение должно быть в вопросах развития экономики, безопасности, внешней политики. Нам сама жизнь, наши противники доказали, что мы должны держаться друг друга. И на сегодняшний момент уже ни у одного разумного человека не возникает никаких сомнений по поводу того, где наше будущее", - уверен эксперт.

Вадим Елфимов:

"Я всегда утверждал, что белорусская экономика по своей природе социально ориентирована. Это в Конституции записано, и в каждом действии нашего Президента это чувствуется. И эту модель мы сегодня не только развиваем, но мы ее в ближайшее время будем предлагать всем нашим ближайшим партнерам, в том числе и Российской Федерации. Они сами будут у нас принимать этот опыт. Мы это уже видим".