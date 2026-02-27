Эксперт напомнил, какие требования раньше выдвигал Международный валютный фонд для всех, чтобы выделить какие-то транши. "И сегодня они дают Украине, по сути дела, выбрасывают эти деньги в черную дыру, дымящуюся к тому же. Это двойные стандарты", - уверен он.

"Дело в том, что Венгрия и Словакия заблокировали выделение кредита на 90 млрд долларов для Украины, чтобы Зеленский продолжал воевать с Россией. Венгрия и Словакия заблокировали, потому что их на это спровоцировал сам Зеленский. И теперь надо как-то эти деньги каким-то образом подсунуть. Была бредовая идея издать облигации, т. е. переложить все эти деньги на простых покупателей облигаций, т. е. на народы Европы. Видимо, народы не захотели платить. Вот придумали такую схему через МВФ. Это подтверждает, что МВФ вовсе не независимая структура. Говорят, что от нее ничего не зависит, нет. Вот, пожалуйста, заставили и сделали", - резюмировал Вадим Елфимов.