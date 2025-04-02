Елфимов: Сегодня нужно актуализировать союзное строительство для мозгов молодых людей

По его словам, за годы независимого существования Республики Беларусь и Российской Федерации страны создали свою литературу, свои науки и т. д. "У нас даже терминологическая несовместимость возникает. Сегодня приходится объяснять друг другу, что надо совмещать. Сегодня это мы успешно решаем", - считает эксперт.

"Но самое главное то, что выросло новое поколение людей. Наш Президент об этом сказал в своей инаугурационной речи. Так вот для этого нового поколения людей надо предложить нашу старую, если угодно, традиционную повестку дня, которая нас всегда сохраняла и была геномом нашей победы и нашей выживаемости в новых условиях. Нам сегодня нужно актуализировать союзное строительство для мозгов молодых людей. А это можно сделать только через культуру", - уверен Вадим Елфимов.