3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Элитные бойцы вермахта в панике отступали: какую роль Гомель сыграл в обороне Москвы
В 1941 году Германия вторглась в СССР и планировала выйти победителем уже через несколько месяцев. Но нацисты столкнулись с большими сложностями. Например, большую роль в спасении Москвы сыграл Гомель. Об этих исторических событиях рассказали в первой серии фильма "Битва за Гомель".
"Основной удар, который наносился группой армий "Центр", шел по линии Брест-Минск-Могилев-Смоленск-Москва. В этой ситуации территория Гомельщины оставалась в стороне от основных боевых действий", - отметил научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.
Завкафедрой Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, доктор исторических наук, доцент Николай Мезга обозначил, что дальше на ситуацию повлияли события, которые происходили южнее нас, на территории Украины: "Немцы вышли к Киеву и здесь столкнулись с упорным сопротивлением войск Юго-Западного фронта, которые защищали столицу Украины. Там шли тяжелые бои. И немцы 16 июля уже взяли Смоленск, а под Киевом шли бои. Немецкие войска группы армий "Центр", вышедшие к Смоленску, намного восточнее ушли вперед по сравнению с теми силами, в том числе и действовавшими немецкими войсками на гомельском направлении".
Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций ГГУ им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент:
"Гомельская область оказалась своеобразным клином между наступающей группой армий "Центр", которая подошла уже к Смоленску, и нацистской группой армий "Юг", которая находилась в районе Киева. Из-за того, что Гомель был таким своеобразным клином, это представляло угрозу для наступающей группы армий "Центр" удара с флангов".
В середине июля командование Третьего рейха обратило внимание на гомельское направление. Немецкий генералитет понимал, ситуация для Германии сложилась крайне опасная.
Начальник немецкого генерального штаба Гальдер писал: "Гомельская группировка до сих пор не выявлена нашей разведкой". Для удара по немецким флангам Ставка Верховного Главнокомандования перебрасывает части 21-й армии.
"Корпус Петровского по согласованию со Ставкой перешел в наступление. Это была локальная операция, но она была первая успешная, - подчеркнул замдиректора Гомельского областного музея военной славы Константин Мищенко. - Ее итогом стало освобождение 13 июля городов Жлобин и Рогачев. Это два белорусских города, которые были освобождены в 1941 году, пусть на месяц, но они оставались советскими".
Успешная контратака 63-го корпуса Петровского была чуть ли не единственным крупным успехом Красной Армии. Жуков писал: "этим контрударом войска 21-й армии сковали 8 немецких дивизий. Летом 1941-го это было исключительным событием.
К такому повороту немецкая армия не была готова. Элитным дивизиям вермахта, которые победоносно промаршировали по Европе, в белорусском Полесье пришлось в панике отступать.
Николай Мезга:
"Заканчивается обсуждение ситуации с правым флангом группы армий "Центр" тем, что Гитлер проводит совещание с командованием группы армий "Центр", с фельдмаршалом фон Боком, который ее возглавлял, и, несмотря на сопротивление многих немецких генералов, принимается решение изменить стратегический план "Барбаросса". И Гитлер издает директиву № 34 30 июля 1941 года, согласно которой наступление немецких войск на Москву останавливается".
На совещании у Гитлера Гудериан был против такого решения. Он настаивал на первоначальном варианте плана - наступлении на Москву. Фюрер рисковать не стал. Вермахт меняет направление главного удара. Блицкриг Третьего рейха был сорван.
"Гомель сыграл значительную роль в обороне Москвы. А это значит в обороне всего Советского Союза, ну и в будущей победе над нацизмом", - подчеркнул Станислав Черепко.
Бои в районе Жлобина и Рогачева отрезвили генералитет группы армий "Центр". Потери вермахта составили почти 72 тыс. убитых и раненых солдат и офицеров. Были уничтожены 48 самолетов и 174 танка. Центральный фронт спас Москву.