Коктейли Молотова от "Спартака", мины от "Гомсельмаша": как Гомель готовился к схватке с нацистами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b06c20-3ad7-4fb5-bb04-7d2da78953be/conversions/9bd004c4-26a6-4284-b5c9-09d30e80b45d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b06c20-3ad7-4fb5-bb04-7d2da78953be/conversions/9bd004c4-26a6-4284-b5c9-09d30e80b45d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b06c20-3ad7-4fb5-bb04-7d2da78953be/conversions/9bd004c4-26a6-4284-b5c9-09d30e80b45d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1b06c20-3ad7-4fb5-bb04-7d2da78953be/conversions/9bd004c4-26a6-4284-b5c9-09d30e80b45d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В июне 1941 года с наступлением Великой Отечественной войны в Гомеле сначала никто не догадывался, что на западе Беларуси идут кровопролитные бои. О том, как город готовился к столкновению с захватчиками, рассказали в первой серии фильма "Битва за Гомель".

"22 июня было проведено заседание обкома и горкомов партии. Промышленные предприятия были переведены на военные рельсы", - обозначил замдиректора Гомельского областного музея военной славы Константин Мищенко.

Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"Если мы говорим о "Гомсельмаше" - это изготовление минометных мин и ремонт бронетехники. Если мы говорим о кондитерской фабрике "Спартак" - это производство коктейлей Молотова. Если мы говорим о предприятиях, которые занимались выпуском, например, макарон, хлеба, они переходили на выпуск патронов".

Павел Жданович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62aa9a96-d98a-4d10-883e-278e3ff1e965/conversions/31c3a03a-4075-44bd-b0dd-f24f2ed87450-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62aa9a96-d98a-4d10-883e-278e3ff1e965/conversions/31c3a03a-4075-44bd-b0dd-f24f2ed87450-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62aa9a96-d98a-4d10-883e-278e3ff1e965/conversions/31c3a03a-4075-44bd-b0dd-f24f2ed87450-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62aa9a96-d98a-4d10-883e-278e3ff1e965/conversions/31c3a03a-4075-44bd-b0dd-f24f2ed87450-xl-___webp_1920.webp 1920w

Станкостроительный завод стал выпускать гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Там ремонтировали бронетехнику, тяжелые минометы. Швейные предприятия перешли на пошив военного обмундирования и амуниции, гимнастерок, шинелей, ремней. В фонд обороны Гомель передал автотракторный парк, лошадей, часть стратегического продовольственного запаса города - крупы, муку, консервы. Десятки зданий, в которых до войны находились школы, техникумы, училища, также были переведены на военное положение. В помещениях размещали военных. Пединститут имени В.П. Чкалова переоборудовали под госпиталь.

Горожане ежедневно выходили на строительство оборонительных сооружений. Вокруг города был выкопан противотанковый ров протяженностью 28 км.