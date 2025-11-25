3.70 BYN
Коктейли Молотова от "Спартака", мины от "Гомсельмаша": как Гомель готовился к схватке с нацистами
В июне 1941 года с наступлением Великой Отечественной войны в Гомеле сначала никто не догадывался, что на западе Беларуси идут кровопролитные бои. О том, как город готовился к столкновению с захватчиками, рассказали в первой серии фильма "Битва за Гомель".
"22 июня было проведено заседание обкома и горкомов партии. Промышленные предприятия были переведены на военные рельсы", - обозначил замдиректора Гомельского областного музея военной славы Константин Мищенко.
Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
"Если мы говорим о "Гомсельмаше" - это изготовление минометных мин и ремонт бронетехники. Если мы говорим о кондитерской фабрике "Спартак" - это производство коктейлей Молотова. Если мы говорим о предприятиях, которые занимались выпуском, например, макарон, хлеба, они переходили на выпуск патронов".
Станкостроительный завод стал выпускать гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Там ремонтировали бронетехнику, тяжелые минометы. Швейные предприятия перешли на пошив военного обмундирования и амуниции, гимнастерок, шинелей, ремней. В фонд обороны Гомель передал автотракторный парк, лошадей, часть стратегического продовольственного запаса города - крупы, муку, консервы. Десятки зданий, в которых до войны находились школы, техникумы, училища, также были переведены на военное положение. В помещениях размещали военных. Пединститут имени В.П. Чкалова переоборудовали под госпиталь.
Горожане ежедневно выходили на строительство оборонительных сооружений. Вокруг города был выкопан противотанковый ров протяженностью 28 км.
Как отметил Константин Мищенко, в городе тоже создаются истребительные батальоны, а затем на их базе формируется и гомельский полк народного ополчения.