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"Елки в щепки": стали известны места сбора новогодних хвойных деревьев
Стали известны места сбора хвойных деревьев для переработки в рамках акции "Елки в щепки", пишет БЕЛТА.
В пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства проинформировали, что организации-перевозчики начнут вывозить новогодние хвойные деревья с контейнерных площадок дворов столицы уже 12 января. Полный список адресов по каждому району можно найти на информационных ресурсах в соцсетях организации.
В пресс-службе напомнили, что самым главным условием приема дерева на утилизацию является отсутствие на нем новогодней мишуры и украшений.
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