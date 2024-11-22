"Елки в щепки": стали известны места сбора новогодних хвойных деревьев

Стали известны места сбора хвойных деревьев для переработки в рамках акции "Елки в щепки", пишет БЕЛТА.

В пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства проинформировали, что организации-перевозчики начнут вывозить новогодние хвойные деревья с контейнерных площадок дворов столицы уже 12 января. Полный список адресов по каждому району можно найти на информационных ресурсах в соцсетях организации.