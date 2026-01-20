Энергетики демонтируют поврежденный участок теплотрассы в Минске

В Минске продолжается устранение последствий прорыва теплотрассы. Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме.

Сейчас энергетики демонтируют поврежденный компенсатор и готовятся к его замене. Работы осложнены погодными условиями: ночью температура воздуха опускалась до минус 19 градусов.

С учетом расположения прорыва применение спецтехники затруднено - ряд технологических операций выполнялся бригадами вручную. Всего с момента выявления повреждения в устранении нарушений было задействовано более 170 человек.