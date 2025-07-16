Епископ из США: В Беларуси мне никто не сказал, что нужно бомбить Вашингтон

В "Актуальном интервью" член Демократической партии, епископ (США) Виктор Бондаренко поделился мнением, что думает об отношениях США и Беларуси.

"В Библии сказано, что нужно дружить со всеми людьми, насколько это возможно. Но есть другие люди, которые этого не хотят", - считает он. Также Виктор Бондаренко признался, что является христианином и верит, что за любым конфликтом стоят духовные силы, поэтому людям нужно молиться и говорить им правду.

Виктор Бондаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4748a4f9-264b-4567-9d7c-044d0a62bb2d/conversions/dfe7ceb6-8a71-4cc1-a618-ce8aedd82f9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4748a4f9-264b-4567-9d7c-044d0a62bb2d/conversions/dfe7ceb6-8a71-4cc1-a618-ce8aedd82f9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4748a4f9-264b-4567-9d7c-044d0a62bb2d/conversions/dfe7ceb6-8a71-4cc1-a618-ce8aedd82f9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4748a4f9-264b-4567-9d7c-044d0a62bb2d/conversions/dfe7ceb6-8a71-4cc1-a618-ce8aedd82f9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во время прогулок по разным населенным пунктам Беларуси, герой интервью наблюдал, что на самом деле происходит в стране, какая она в реальности, интересовался у прохожих, чего хотят белорусы.

Мне никто в Беларуси не говорил, что нужно бомбить Вашингтон, Лас-Вегас или Лос-Анджелес. Виктор Бондаренко