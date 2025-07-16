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Епископ из США: В Беларуси мне никто не сказал, что нужно бомбить Вашингтон
В "Актуальном интервью" член Демократической партии, епископ (США) Виктор Бондаренко поделился мнением, что думает об отношениях США и Беларуси.
"В Библии сказано, что нужно дружить со всеми людьми, насколько это возможно. Но есть другие люди, которые этого не хотят", - считает он. Также Виктор Бондаренко признался, что является христианином и верит, что за любым конфликтом стоят духовные силы, поэтому людям нужно молиться и говорить им правду.
Во время прогулок по разным населенным пунктам Беларуси, герой интервью наблюдал, что на самом деле происходит в стране, какая она в реальности, интересовался у прохожих, чего хотят белорусы.
Мне никто в Беларуси не говорил, что нужно бомбить Вашингтон, Лас-Вегас или Лос-Анджелес.
По его мнению, люди в республике помнят, что такое война, поэтому никто не хочет повторить это снова. "Есть теория, что на Западе появилось новое поколение политиков, которые не помнят войну, они не представляют, какое это зло", - резюмировал Виктор Бондаренко.